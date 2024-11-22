Спорт без политики: с какой стороны Беларусь открылась для мира на II Европейских играх

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В настоящее время спорт и политика часто пересекаются. Но Беларусь ассоциирует спорт только с миром. Страна это четко показала на одном из самых главных спортивных событий 2019 года - II Европейских играх, которые с успехом прошли в Минске и других городах Беларуси в последнюю декаду июня.

Минск готовился, вся страна готовилась, Президент, как и обычно, контролировал все важнейшие процессы и ставил такую задачу: чтобы это был серьезный праздник. Вроде такие простые подходы, но такие привычные для нас. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

"Были разные моменты, пытались политизировать эти процессы, когда еще шла подготовка, когда еще не все приехали и не все даже понимали, куда едут, - отметила пресс-секретарь. - Хоть спортивные европейские спортивные функционеры были достаточно позитивно настроены, журналисты спрашивали: как это так, Европейские игры едут в "не самую демократичную страну мира". Их очень интересовало, не смущает ли это спортивных функционеров".

По словам Натальи Эйсмонт, те в ответ на вопрос журналистов говорили о том, что это совершенно не смущает, что Беларусь нужно открывать для себя, что Беларусь недооценена. "Как показали затем результаты состоявшегося мероприятия, 10 дней оно проходило на высочайшем уровне. Это не наши оценки, это оценки тех, кто приезжал сюда, - обратила внимание пресс-секретарь. - Те самые европейские спортивные функционеры были правы и оценили этот праздник".

Талисманом соревнований стал позитивный, спортивный и гостеприимный лисенок Лесик. В те дни это был главный любимец всех белорусских детей.

Согласно идее, веселый лисенок воплощал в себе особенности истории и культуры Беларуси. Талисман символизировал атмосферу Купалья и при этом подчеркивал белорусскую специфику: молодость, задор и находчивость.

Лесик хотел найти друзей среди тех, кто приедет в Беларусь за папараць кветкай, и подружиться со всей Европой. Объединение наций - вот идея, заложенная в основу всего события.

Лесик - спортивный и подтянутый, за здоровый образ жизни. Он олицетворял олимпийские ценности, энергию победы, силу мечты и, наконец, яркость эмоций.

Благодаря безвизовому режиму для болельщиков белорусскую столицу посетили около 40 тыс. иностранных гостей. По возвращении домой многие из них говорили: мы влюбились в Минск и нашли друзей среди гостеприимных белорусов. Узнать нашу страну лучше участникам и гостям Европейских игр помогали тысячи волонтеров и журналистов, причем не только из государств Европы, но и из Америки, Азии.

Янез Кочиянчич, экс-глава Европейских олимпийских комитетов:

"Решение об отмене виз на время Игр было правильным. Я считаю, что Беларусь имеет право занимать высокое место в международном сообществе. Вы открытая миру и Европе страна, и я надеюсь, что спорт вам поможет идти в этом направлении".

Трансляции с белорусского льда увидели в 20 странах мира, в том числе в далеких Бразилии и Японии, США и Китае. Освещали событие почти 0,5 тыс. журналистов, трибуны, заполненные болельщиками, пестрели от флагов.

Стоимость билетов на чемпионат Европы в Минске - самая демократичная за последние 10 лет: раза в 3-4 дешевле, чем у предшественников. Продано их в общей сложности 90 тыс.

На соревнования по 15 видам спорта приехали 3 тыс. 604 атлета из 50 стран Старого Света, были разыграны 200 комплектов наград.

Хозяева мультиспортивного форума не подвели своих болельщиков - белорусы завоевали 69 наград, 24 из которых - золотые. Это позволило стране занять в командном медальном зачете второе место - после России.