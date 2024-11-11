Спортивные итоги 2024 года: 4 олимпийских и 7 паралимпийских медалей

Под занавес 2024-го Беларусь сплотилась как никогда прежде. Большой объединяющей силой всегда был и спорт. Ярких побед было немало. В наступившем 2025-м пожелаем нашим спортсменам здоровья, удачи и новых побед.

2024 год для белорусских спортсменов был непростым. Так всегда бывает в сезон олимпийский, но на этот раз трудностей добавила мировая обстановка и политически мотивированные санкции. До последнего наши атлеты не знали, попадут ли во Францию, даже имея на руках выполненные нормативы и олимпийские лицензии. И, безусловно, в Париже наша делегация была не в полном составе. Однако ребята и девчата выступили сверхдостойно.

Всего 17 человек отправились в город любви на летние Олимпийские игры. Для сравнения на токийском старте три года назад сборная Беларуси состояла из 108 спортсменов. Из Парижа атлеты привезли 4 награды.

Впервые в истории в прыжках на батуте на двух Олимпиадах кряду победил один и тот же человек. И это белорус Иван Литвинович. Юная Виолетта Бордиловская сотворила сенсацию. Как итог - в руках серебро.

Виолетта Бордиловская, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года по прыжкам на батуте:

"Подготовка сама очень тяжелая была. Наверное, не столько физически, сколько морально. С Ольгой Анатольевной Власовой вместе рука об руку шли, она направляла".

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:

"Обидно за тех ребят, которые не поехали. У каждого вида спорта свои правила отбора были. И мы эту возможность получили, а многие не получили. Может, было бы много таких ребят, и мы бы радовались не только сейчас за моих детей, а радовались бы и за других".

Еще одним героем Олимпиады стал тяжелоатлет Евгений Тихонцов. Гомельчанин сумел побороться за бронзу в категории до 102 кг. А Евгений Золотой в финале одиночек в академической гребле на 2 км, вырвав серебро благодаря феноменальному финишному спурту.

Евгений Золотой, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года по академической гребле:

"О чем я думал на пьедестале? Это была фраза: "Когда мы едины, мы непобедимы". Потому что за спиной была огромная сторона, которая поддерживала. И показать, настолько феерический результат, я думаю, что нужно стремиться к этому".

Семь медалей в Париже завоевали паралимпийцы. Игорь Бокий к собственной коллекции добавил еще 5 золотых наград. Нашему пловцу нет равных на планете.

Игорь Бокий, 21-кратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию:

"Насыщенный, но успешный год. Спортсменам на Олимпийских и Паралимпийских играх удалось достойно представить нашу страну. Даже без флага, без нашей символики. Все знали, откуда мы".

Невероятным получился сезон-2024 для первой ракетки мира Арины Соболенко. В активе трофеи Australian Open, US Open; два титула серии "Мастерс". Сильный общий уровень показали сборные страны по плаванию, биатлону, а также гребле на байдарках и каноэ. Нельзя не вспомнить про хоккей. Радостные вести регулярно приходили из НХЛ. А вся Беларусь жила в "одном звене" с минским "Динамо" и нацкомандой.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

"Выступление нашей сборной на Кубке Первого канала достойное. Не стыдно за нашу команду, за проделанную работу. У нас одни и те же цели для того, чтобы развивать хоккей, добиваться результатов".

Но самыми успешными среди игровых командных видов спорта стали наши пляжники. Белорусы остановились в шаге от пьедестала чемпионата мира. Парни Николаса Альварадо уже ведут подготовку к майскому мундиалю.

Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Очень важных результатов добились. Свершения касаются не только трофеев! Мы действительно сейчас находимся в мировом топе по своей игре, по составу, по действиям. Хочется, благодаря работе и прогрессу, удерживать эту планку. Первостепенная задача - планетарный форум".

По итогам года на чемпионатах мира и Европы наши атлеты завоевали 356 медалей, из них 153 - в олимпийских дисциплинах. 2024-й отмечен и тем, что состоялись Игры БРИКС, где Беларусь заняла второе общекомандное место.

Ксения Санкович, генеральный секретарь НОК Беларуси:

"В спортивном плане для нас год был очень успешным, где, возможно, у нас спортсмены показали свой максимум, свои лучшие результаты. Конечно, всегда хочется большего, но для этого будем работать. И мы как Олимпийский комитет, Минспорт и, конечно, все спортсмены-тренеры, потому что мы намерены идти только вперед".