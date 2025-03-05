Стала известна первая соперница Азаренко на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Американская теннисистка Клерви Нгунуэ будет первой соперницей белоруски Виктории Азаренко на турнире категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, сообщает БЕЛТА.

В решающем поединке квалификационного этапа 18-летняя американка одолела британскую теннисистку Сонай Картал - 3:6, 7:5, 7:5. Победительница встречи между Азаренко и Нгунуэ сыграет в 1/32 финала с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Виктория Азаренко выигрывала турнир в Индиан-Уэллсе в 2009, 2011 и 2016 годах.

Еще одна белоруска первая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление со второго раунда, где ее соперницей будет победительница матча между американкой Маккартни Кесслер и россиянкой Анной Блинковой. В 2023 году Соболенко добралась до финала, в котором проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.