3.60 BYN
3.24 BYN
3.40 BYN
Стала известна первая соперница Азаренко на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Американская теннисистка Клерви Нгунуэ будет первой соперницей белоруски Виктории Азаренко на турнире категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, сообщает БЕЛТА.
В решающем поединке квалификационного этапа 18-летняя американка одолела британскую теннисистку Сонай Картал - 3:6, 7:5, 7:5. Победительница встречи между Азаренко и Нгунуэ сыграет в 1/32 финала с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Виктория Азаренко выигрывала турнир в Индиан-Уэллсе в 2009, 2011 и 2016 годах.
Еще одна белоруска первая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление со второго раунда, где ее соперницей будет победительница матча между американкой Маккартни Кесслер и россиянкой Анной Блинковой. В 2023 году Соболенко добралась до финала, в котором проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
В прошлом году чемпионкой стала польская теннисистка Ига Свентек. Нынешний турнир завершится 16 марта, его победительница заработает $1,2 млн и 1000 рейтинговых очков.