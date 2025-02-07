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Стараться становиться сильнее - Дарья Домрачева оставила послание участникам "Снежного снайпера"
В Раубичах завершился первый день финала республиканских соревнований на призы Президентского спортивного клуба "Снежный снайпер". Церемония награждения - кульминация сражений.
Призеры получили награды из рук главы клуба Дмитрия Лукашенко, а также Героя Беларуси и четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону. Дарья Домрачева в интервью "Первому информационному" рассказала, что "Снежный снайпер" - не только прекрасная возможность для юных белорусов проявить себя, но и дальнейшая мотивация.
Дарья Домрачева, Герой Беларуси, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
"Я прекрасно понимаю этих ребят, понимаю их слезы. Но важно ориентироваться не на сегодняшний день, на своих соперников, важно ориентироваться на свои цели, желания и каждый новый день стараться становиться сильнее".
Напомним, второй день соревнований пройдет в воскресенье, 9 февраля. В программе запланированы масс-старты и смешанные эстафеты.