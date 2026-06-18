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"Строитель" и "Минск" сыграют в финале чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Кульминация в мужском чемпионате Беларуси по хоккею на траве: 18 июня в 5-м матче финальной серии снова сойдутся пока еще действующий обладатель трофея Брестский "Строитель" и серебряный призер "Минск".

Минчане совершили камбек в текущем противостоянии, отыгравшись после двух поражений в Бресте. Причем два матча серии завершились только по итогам буллитов, а в двух других - разница в счете составила всего один гол.

Так что решающая пятая встреча обещает быть напряженной. Кто в итоге победит, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5" в 16:40.

Разделы:

СпортХоккей

Теги:

хоккей на травеЧемпионат Беларуси