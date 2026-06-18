"Строитель" и "Минск" сыграют в финале чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Кульминация в мужском чемпионате Беларуси по хоккею на траве: 18 июня в 5-м матче финальной серии снова сойдутся пока еще действующий обладатель трофея Брестский "Строитель" и серебряный призер "Минск".

Минчане совершили камбек в текущем противостоянии, отыгравшись после двух поражений в Бресте. Причем два матча серии завершились только по итогам буллитов, а в двух других - разница в счете составила всего один гол.