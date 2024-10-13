Соболенко стала трехкратной чемпионкой турнира WTA-1000 в Ухане

Сегодня в решающем поединке вторая ракетка планеты переиграла китаянку Чжэн Циньвэнь, занимающую 7-е место в мировом рейтинге, - 6:3, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. На пути к финалу белоруска обыграла чешскую теннисистку Катерину Синякову (37-й номер рейтинга WTA) - 6:4, 6:4, представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (35) - 1:6, 6:4, 6:0, польку Магдалену Фреш (27) - 6:2, 6:2 и американку Кори Гауфф (4) - 1:6, 6:4, 6:4. Арина Соболенко стала трехкратной чемпионкой этих соревнований, до этого она побеждала в 2018 и 2019 годах. На этот раз она заработала 1000 рейтинговых очков и $525,1 тыс. Теперь в ее активе 17 побед на турнирах под эгидой WTA.