Тренер сборной Беларуси по футболу Ганчаренко: Наша задача - показать максимум при поддержке трибун

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Ганчаренко в "Актуальном интервью" перед товарищескими матчами с Сирией и Буркина-Фасо рассказал о соперниках, важности гимна, новой арене и воспитании подрастающего поколения.

В преддверии домашних игр сборной обсуждалось, что на трибуны придут не только преданные болельщики, но и те, кто редко интересуется футболом. Виктор Ганчаренко оценил соперников Беларуси как по-своему сильных.

Он отметил, что сборная Сирии работает под руководством испанского специалиста и очень хорошо организована тактически: заметно, что хочет видеть тренер как в обороне, так и в атаке.

Буркина-Фасо отличается обилием сильных футболистов. Тренер предостерег от шапкозакидательских настроений, подчеркнув, что матчи будут сложными. Задача команды при поддержке зрителей - показать свой максимум.

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Ганчаренко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ae29017-8d9d-4c70-b04d-4e0120dcd255/conversions/6c040645-6239-486e-a301-88de71023ef5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ae29017-8d9d-4c70-b04d-4e0120dcd255/conversions/6c040645-6239-486e-a301-88de71023ef5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ae29017-8d9d-4c70-b04d-4e0120dcd255/conversions/6c040645-6239-486e-a301-88de71023ef5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ae29017-8d9d-4c70-b04d-4e0120dcd255/conversions/6c040645-6239-486e-a301-88de71023ef5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Был затронут вопрос о том, что для тренера выход на поле часто становится рутиной, хотя все взгляды прикованы к нему. Виктор Ганчаренко подтвердил, что многие вещи работают на автомате. Первым делом нужно найти глазами тренера соперника и поздороваться. Особо он выделил исполнение гимна: очень важно, чтобы его пели не только футболисты на поле и тренерский штаб, но и весь стадион.

Поднимался вопрос о том, является ли современная инфраструктура ключом к интересу зрителя к матчам, или же в 1990-е люди собирались на стадионах просто потому, что некуда было идти. Сейчас, по мнению Виктора Ганчаренко, времена и ситуация изменились. Появилось множество разных мероприятий, особенно виртуальных - интернет, Instagram, Telegram-каналы. Чтобы завлечь болельщика, нужен хороший результат, качественная игра и комфортные условия: удобная логистика, крыша над головой на случай дождя.

Первый домашний матч сборной Беларуси - это всегда приятное ощущение. Работа с национальной командой - это вершина и гордость для любого тренера, и Виктор Ганчаренко не исключение. Он повторил, что хотелось бы, чтобы стадион поддержал гимн: это передает ребятам заряд бодрости и дает единение с болельщиком. Сейчас все белорусские сборные стараются исполнять гимн, и это правильно. Если раньше стояли молча, то теперь ситуация призывает исполнять его вместе, что придает эмоциональных и физических сил.

Когда зашла речь о таком богатом опыте, который не каждому дано повторить к 50 годам, Виктор Ганчаренко вспомнил фразу Ремарка: "Забвение - вот тайна вечной молодости. Мы стареем только из-за памяти. Мы слишком мало забываем". Он не живет воспоминаниями о количестве сыгранных матчей. Жизнь идет, нужно оставаться на земле и работать дальше.