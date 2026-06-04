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Тренер сборной Беларуси по футболу Ганчаренко: Наша задача - показать максимум при поддержке трибун
Главный тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Ганчаренко в "Актуальном интервью" перед товарищескими матчами с Сирией и Буркина-Фасо рассказал о соперниках, важности гимна, новой арене и воспитании подрастающего поколения.
В преддверии домашних игр сборной обсуждалось, что на трибуны придут не только преданные болельщики, но и те, кто редко интересуется футболом. Виктор Ганчаренко оценил соперников Беларуси как по-своему сильных.
Он отметил, что сборная Сирии работает под руководством испанского специалиста и очень хорошо организована тактически: заметно, что хочет видеть тренер как в обороне, так и в атаке.
Буркина-Фасо отличается обилием сильных футболистов. Тренер предостерег от шапкозакидательских настроений, подчеркнув, что матчи будут сложными. Задача команды при поддержке зрителей - показать свой максимум.
Был затронут вопрос о том, что для тренера выход на поле часто становится рутиной, хотя все взгляды прикованы к нему. Виктор Ганчаренко подтвердил, что многие вещи работают на автомате. Первым делом нужно найти глазами тренера соперника и поздороваться. Особо он выделил исполнение гимна: очень важно, чтобы его пели не только футболисты на поле и тренерский штаб, но и весь стадион.
Поднимался вопрос о том, является ли современная инфраструктура ключом к интересу зрителя к матчам, или же в 1990-е люди собирались на стадионах просто потому, что некуда было идти. Сейчас, по мнению Виктора Ганчаренко, времена и ситуация изменились. Появилось множество разных мероприятий, особенно виртуальных - интернет, Instagram, Telegram-каналы. Чтобы завлечь болельщика, нужен хороший результат, качественная игра и комфортные условия: удобная логистика, крыша над головой на случай дождя.
Первый домашний матч сборной Беларуси - это всегда приятное ощущение. Работа с национальной командой - это вершина и гордость для любого тренера, и Виктор Ганчаренко не исключение. Он повторил, что хотелось бы, чтобы стадион поддержал гимн: это передает ребятам заряд бодрости и дает единение с болельщиком. Сейчас все белорусские сборные стараются исполнять гимн, и это правильно. Если раньше стояли молча, то теперь ситуация призывает исполнять его вместе, что придает эмоциональных и физических сил.
Когда зашла речь о таком богатом опыте, который не каждому дано повторить к 50 годам, Виктор Ганчаренко вспомнил фразу Ремарка: "Забвение - вот тайна вечной молодости. Мы стареем только из-за памяти. Мы слишком мало забываем". Он не живет воспоминаниями о количестве сыгранных матчей. Жизнь идет, нужно оставаться на земле и работать дальше.
В заключение разговора о месте силы в Беларуси Виктор Ганчаренко подчеркнул, что свои корни забывать нельзя. При первой возможности он старается съездить в Хойники, где остались друзья, родственники и похоронены родители. Однако родным городом для него остается Минск - это родной город с людьми, спокойствием и широкими улицами.