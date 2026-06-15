В Беларуси выразили готовность провести чемпионат мира по хоккею

Беларусь готова к проведению хоккейного чемпионата планеты. Осталось только, чтобы на осеннем конгрессе ИИХФ мировые функционеры приняли решение о первенстве для женских сборных в четвертом дивизионе.

Напомним, что не так давно Международная федерация вида спорта последовала новым рекомендациям МОК о возвращении атлетов из Беларуси на все турниры под нацсимволикой без каких-либо дополнительных проверок. Пока швейцарский Цюрих вернул на старты под своей эгидой мужскую команду U-18. Также дебютируют женские юниорская и национальная сборные. Прежде данная дисциплина в Синеокой развивалась неактивно, потому у хоккеисток нет рейтинга. Белоруски начнут свой путь в мировой семье с низшего по рангу дивизиона. Соперницами белорусских девушек станут сборные Сингапура, Ирана и Индии.

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:

"Мы можем провести чемпионат мира с закрытыми глазами, что касается уровня организации. Наши специалисты соответствуют самым высоким стандартам в мире хоккея. Подготовлена и инфраструктура - арены, гостиницы, транспорт. Решение о месте проведения будет принято на осеннем конгрессе ИИХФ. Кстати, от одних из участников нашей группы было высказано пожелание провести чемпионат мира именно в Беларуси".