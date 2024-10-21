В WTA назвали новую лучшую теннисистку мира (спойлер - это белоруска)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вернула звание первой ракетки мира.

На высшей строчке рейтинга белоруска будет уже девятую неделю в карьере.

Спортсменка в обновленном табеле обошла польскую теннисистку Швентек на 41 балл. При этом на минувшей неделе девушки на турнирах не играли.