ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В WTA назвали новую лучшую теннисистку мира (спойлер - это белоруска)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вернула звание первой ракетки мира.

На высшей строчке рейтинга белоруска будет уже девятую неделю в карьере.

Спортсменка в обновленном табеле обошла польскую теннисистку Швентек на 41 балл. При этом на минувшей неделе девушки на турнирах не играли.

Окончательно позиции в рейтинге по итогам сезона будут определены по результатам итогового турнира года, который стартует в начале ноября в столице Саудовской Аравии.

Арина СоболенкотеннисWTA

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все