Вадим Шипачев выиграл конкурс капитанов в рамках матча звезд КХЛ

Лидер команды дивизиона Тарасова Вадим Шипачев выиграл конкурс капитанов, который прошел в рамках матча звезд КХЛ. Конкуренцию нападающему минского "Динамо" составили Сергей Широков из местной "Сибири", Егор Яковлев из "Металлурга" и Александр Никишин, представляющий СКА. Капитаны соревновались в точности броска и паса, хоккейных бильярде и баскетболе, а также счастливом броске. Шипачев набрал 9 баллов за минуту 14 секунд и стал лучшим.

Кроме того, команда дивизиона Тарасова в споре за бронзу в турнире три на три выиграла у "харламовцев". Основное время поединка закончилось с ничейным результатом - 12:12, а в серии буллитов точнее были "тарасовцы". Вадим Шипачев забросил шайбу и отдал одну результативную передачу, в числе бронзовых призеров и еще один нападающий "зубров" Сэм Энас. Победу в матче звезд одержали хоккеисты команды дивизиона Чернышева.