Велосипедисты Шевченко и Чуянкова одержали победу на мемориале Большакова в групповых гонках

В мужской групповой гонке на 150 км лучший результат показал Сергей Шевченко из велосипедного клуба "Минск", второе и третье места заняли Алексей Шманцарь и Владимир Гороховик. В женской гонке на 96 км первой финишировала представительница Гомельщины Ирина Чуянкова, серебро и бронзу соответственно завоевали Ангелина Краско и Анастасия Киптикова. Победы среди юниоров одержали гродненец Илья Янковский и Кристина Яглинская из Гомельской области.

Также в выходные были разыграны медали чемпионата и первенства Беларуси в парных гонках на 25 км. Золото у мужчин завоевали Марк Гринкевич и Евгений Королек (Гродненская область), у девушек равных не было Ксении Шинкоренко и Полине Конрад (Могилевская область). В молодежном зачете первенствовали Никита Тур и Кирилл Гуцко из Гомельской области, среди юниоров победили минчане Илья Альховик и Арсений Кошевой, а у юниорок лучшими стали Яна Данилюк и Ольга Гаврильчик из Брестской области.