Завершились соревнования по биатлону "Снежный снайпер": кто стал победителем?

Все триумфаторы уже определены - в Раубичах масс-стартами и эстафетами завершились соревнования среди детей и подростков "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба. Кто стал победителем, читайте далее.

9 февраля девять гонок увидели зрители, и в каждой из них наблюдались будущие звездочки белорусского биатлона.

Например, по ходу финального этапа два золота взяла Каролина Романюк, представляющая Гродненскую область. Нет сомнений, что она также совсем скоро свяжет свою жизнь с биатлоном профессионально.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

"Детский спорт - это наше будущее. Сегодня эти маленькие девочки и мальчики, которые вышли на лыжню, показали, как надо в определенных условиях готовиться и побеждать. Ведь, например, в Брестской и Гомельской области снега нет, но есть в Витебской и в Минске. Поэтому ребята готовились к соревнованиям на лыжероллерах".

"Сегодня было много людей, и они все так кричали. От этого прибавляется сразу сила, хочется ехать. На соревнованиях было много мальчиков, но это понятно - это не районные, а уже республиканские соревнования. Тут даже уже деньги платят", - поделился эмоциями победитель республиканских соревнований "Снежный снайпер - 2025" Богдан Бобрик.

Государственный тренер по биатлону Юрий Альберс отметил, что он смотрел не столько на результат, а на технику передвижения, качество стрельбы. И если брать в целом, то в техническом плане спортсмены уже гораздо лучше владеют техникой лыжных ходов, если сравнивать такие же соревнования только двухлетней или трехлетней давности. Тренер подчеркнул, что его радует, что уровень этих соревнований растет.