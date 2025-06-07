Зеленский похвастался операцией СБУ, связанной с ударами по российским аэродромам

Зеленский решил похвастаться операцией СБУ, связанной с ударами по российским аэродромам, и раскрыть некоторые детали. По его словам, водители фур, из которых вылетали беспилотники, не знали, какой груз внутри. Они думали, что перевозят мобильные дома и другие контейнеры.