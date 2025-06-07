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Зеленский похвастался операцией СБУ, связанной с ударами по российским аэродромам

Зеленский решил похвастаться операцией СБУ, связанной с ударами по российским аэродромам, и раскрыть некоторые детали. По его словам, водители фур, из которых вылетали беспилотники, не знали, какой груз внутри. Они думали, что перевозят мобильные дома и другие контейнеры.

Он также утверждает, что киевский режим использовал в этой операции только оружие собственного производства, западная техника якобы не применялась. Военные эксперты поставили под сомнение детали, которые изложил Зеленский. Российская сторона сейчас ведет следствие, поэтому правда скоро будет раскрыта.

Украина-РоссияУкраинаЗеленский