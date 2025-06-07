3.78 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
Зеленский похвастался операцией СБУ, связанной с ударами по российским аэродромам
Зеленский решил похвастаться операцией СБУ, связанной с ударами по российским аэродромам, и раскрыть некоторые детали. По его словам, водители фур, из которых вылетали беспилотники, не знали, какой груз внутри. Они думали, что перевозят мобильные дома и другие контейнеры.
Он также утверждает, что киевский режим использовал в этой операции только оружие собственного производства, западная техника якобы не применялась. Военные эксперты поставили под сомнение детали, которые изложил Зеленский. Российская сторона сейчас ведет следствие, поэтому правда скоро будет раскрыта.