Женская сборная Беларуси по футболу сыграет в гостях у команды Сербии в Лиге наций

Возможность исправить стартовую осечку. Женская сборная Беларуси по футболу проведет поединок второго тура Лиги наций. На этот раз в соперниках непростая команда Сербии.



Приоритетная задача для белорусок - пробиться в элитную группу A, а для этого необходимо быть в лидерах группы B или же, финишировав со второго места, побеждать в стыковых матчах. Но пока "белокрылые" в своем квартете идут на последнем месте, уступив в первом туре сборной Венгрии 2:0. Пора побеждать.