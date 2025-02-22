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Женская сборная Беларуси по футболу сыграет в гостях у команды Сербии в Лиге наций
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3_22025-02-25T05:41:19.000000Z00
Возможность исправить стартовую осечку. Женская сборная Беларуси по футболу проведет поединок второго тура Лиги наций. На этот раз в соперниках непростая команда Сербии.
Приоритетная задача для белорусок - пробиться в элитную группу A, а для этого необходимо быть в лидерах группы B или же, финишировав со второго места, побеждать в стыковых матчах. Но пока "белокрылые" в своем квартете идут на последнем месте, уступив в первом туре сборной Венгрии 2:0. Пора побеждать.
Поединок Беларусь - Сербия стартует 25 февраля в 20:00. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5". Поддержим наших спортсменок!