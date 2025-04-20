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"Жук-трейл" в Логойском районе собрал фанатов бега и велоспорта
Живописные пейзажи и трейловые дорожки, возвышенности и низины - фанаты бега и велоспорта воскресный день 20 апреля встретили за любимым занятием. Любительские соревнования "Жук-трейл" собрали в Логойском районе более 400 самых выносливых и жизнерадостных участников со всей Беларуси.
Тем, кто предпочитает передвигаться на своих двоих, организаторы предложили дистанции в 5, 10 и 21 км. А тем, кто больше доверяет своему двухколесному другу, предстояло еще проехать 42 км.
На финише каждый участник традиционно получил памятную медаль.