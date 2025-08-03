Золото и бронзу взяли белоруски на чемпионате Европы-U21 в стрельбе из пистолета

Белоруски Александра Петрова и Екатерина Иванова стали призерами чемпионата Европы среди молодежи в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м, сообщает БЕЛТА.

Участие в квалификации во французском Шатору приняли 44 девушки, Екатерина Иванова прошла в финальную восьмерку со вторым результатом, Александра Петрова была четвертой. В финале Петрова набрала 32 балла и стала чемпионкой Европы среди молодежи, опередив немку Айлин Питшке на 4 очка. Иванова совершила 24 точных выстрела и взяла бронзовую медаль.

Ранее в нынешнем году Петрова завоевала два серебра на молодежном чемпионате Европы в Хорватии в 10-метровом тире, год назад Александра была третьей на взрослом континентальном форуме, а также выступила на Олимпийских играх в Париже.