200 дополнительных секторов: МТС усилил сеть 4G еще в 38 районах страны

МТС усилил сеть 4G еще в 38 районах страны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0d81c1c-f97c-4df2-8d09-8fe589f623b3/conversions/4866e009-79e3-46e9-a821-b68a72835794-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0d81c1c-f97c-4df2-8d09-8fe589f623b3/conversions/4866e009-79e3-46e9-a821-b68a72835794-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0d81c1c-f97c-4df2-8d09-8fe589f623b3/conversions/4866e009-79e3-46e9-a821-b68a72835794-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0d81c1c-f97c-4df2-8d09-8fe589f623b3/conversions/4866e009-79e3-46e9-a821-b68a72835794-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания МТС в рамках очередного этапа модернизации сети активировала более 200 секторов LTE на 67 базовых станциях по всей стране. Дополнительные мощности охватили 55 населенных пунктов в 38 районах, включая областные и районные центры, а также сельскую местность.

Благодаря 12-му с начала года массовому включению LTE, сеть четвертого поколения стала быстрее и стабильнее в Минске и всех областных центрах. Также в рамках очередного этапа модернизации 4G улучшения качества сигнала получили абоненты сразу в 18 районных центрах:

в Брестской области - Барановичи и Кобрин;

- Барановичи и Кобрин; в Витебской области - Полоцк и Орша;

- Полоцк и Орша; в Гомельской области - Буда-Кошелево, Быхов, Наровля, Светлогорск и Хойники;

- Буда-Кошелево, Быхов, Наровля, Светлогорск и Хойники; в Гродненской области - Волковыск, Лида, Островец, Слоним, Сморгонь и Щучин;

- Волковыск, Лида, Островец, Слоним, Сморгонь и Щучин; в Минской области - Логойск, Молодечно и Новогрудок.

Работы проводились в партнерстве с единым инфраструктурным оператором сети 4G в Беларуси - компанией beCloud. Базовые станции функционируют в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц и обеспечивают более высокую скорость передачи данных, устойчивое соединение и качественные голосовые вызовы в сети VoLTE.

С начала года сеть МТС приросла почти на 600 базовых станций LTE. Всего же абонентов мобильного оператора по всей стране обслуживают почти 20 тыс. базовых станций второго, третьего и четвертого поколений, при этом их число постоянно увеличивается.

МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в Беларуси предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году - запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Сегодня цифровые услуги на базе 4G охватывают территорию, на которой проживает 99,3 % населения страны.