"БЕЛКОРПСОФТ" запускает бесплатные вебинары по цифровизации предприятий

ООО "БЕЛКОРПСОФТ" продолжает серию бесплатных вебинаров, посвященных внедрению современных PLM решений.

23 октября стартовала серия отраслевых вебинаров от компании "БЕЛКОРПСОФТ", посвященных автоматизации промышленных предприятий на базе комплексного решения T FLEX PLM. В рамках первого вебинара участники получили общее представление о стратегии цифровой зрелости и возможностях системы T-FLEX PLM: от управления требованиями до интеграции с ERP платформами.

Эксперты рассказали, как интегрировать новые инструменты в уже существующие производственные цепочки и какие экономические выгоды от них можно ожидать.

Темой второго вебинара, который состоится 5 ноября, станет цифровая трансформация предприятий на основе T FLEX PLM. Его участники смогут погрузиться в 3D-моделирование и анализ, познакомятся с практическими инструментами и методиками, которые уже применяют ведущие предприятия России.

В данном мероприятии примут участие множество компаний из различных отраслей экономики.

Что ждет участников второго вебинара:

Практические демонстрации - примеры работы с модулями CAD, CAE Analysis и Dynamics.

Кейсы реальных внедрений - как предприятия из Беларуси уже используют T FLEX PLM для ускорения выпуска продукции.

Возможность задать свои вопросы экспертам со стороны вендора.

Как автоматически сохранять собственные настройки интерфейса для существенного снижения времени на адаптацию пользователей. Как работают контекстный поиск команд в панели инструментов и расширенные подсказки, чтобы сделать взаимодействие с системой более интуитивным.

Как экономить время на согласовании чертежей за счет расширенных возможностей 3D-визуализации, таких как неограниченное количество точек обзора на объект, полное отображение всех вершин, редактирование сопряжений прямо в 3D-сцене.

Эксперты также поделятся секретами перехода из зарубежных PLM систем: импорт из популярных CAD/CAE форматов, автоматическая проверка целостности и согласование с существующими бизнес процессами.