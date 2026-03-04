Более 200 студентов предложат инновационные ИT-решения для белорусского бизнеса

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dde5547b-a7c5-4d59-9729-1d26f79bfc0b/conversions/7b7a2525-8e63-45a7-b578-c2f82f17b662-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dde5547b-a7c5-4d59-9729-1d26f79bfc0b/conversions/7b7a2525-8e63-45a7-b578-c2f82f17b662-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dde5547b-a7c5-4d59-9729-1d26f79bfc0b/conversions/7b7a2525-8e63-45a7-b578-c2f82f17b662-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dde5547b-a7c5-4d59-9729-1d26f79bfc0b/conversions/7b7a2525-8e63-45a7-b578-c2f82f17b662-xl-___webp_1920.webp 1920w

Более 200 студентов высших учебных заведений со всей страны собрались вместе, чтобы разработать концептуальный проект отечественного цифрового сервиса. Студенческий хакатон в четвертый раз совместно проводят МТС, БГУ и ПВТ.

В конкурсе диджитал-идей участвуют будущие программисты, инженеры, дизайнеры и маркетологи. Свои команды представили БГУ, БНТУ, БГУИР, БГЭУ, БГТУ и другие учебные заведения. Всего за три дня участникам предстоит пройти путь от идеи до готового прототипа.

Главная задача хакатона - разработать концептуальный проект ИТ-решения для белорусского бизнеса. Участники должны представить прототип, включающий веб-интерфейс для пользователей и панель управления для администраторов.

В ходе хакатона для студентов запланированы лекции приглашенных спикеров. Студенты узнают о современных подходах к разработке цифровых продуктов, архитектурных механизмах изоляции и эффективном распределении ресурсов.