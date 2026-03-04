Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Более 200 студентов предложат инновационные ИT-решения для белорусского бизнеса

Более 200 студентов высших учебных заведений со всей страны собрались вместе, чтобы разработать концептуальный проект отечественного цифрового сервиса. Студенческий хакатон в четвертый раз совместно проводят МТС, БГУ и ПВТ.

В конкурсе диджитал-идей участвуют будущие программисты, инженеры, дизайнеры и маркетологи. Свои команды представили БГУ, БНТУ, БГУИР, БГЭУ, БГТУ и другие учебные заведения. Всего за три дня участникам предстоит пройти путь от идеи до готового прототипа.

Главная задача хакатона - разработать концептуальный проект ИТ-решения для белорусского бизнеса. Участники должны представить прототип, включающий веб-интерфейс для пользователей и панель управления для администраторов.

В ходе хакатона для студентов запланированы лекции приглашенных спикеров. Студенты узнают о современных подходах к разработке цифровых продуктов, архитектурных механизмах изоляции и эффективном распределении ресурсов.

Защита проектов пройдет 6 марта. Победившая команда получит 5 тыс. белорусских рублей. Также предусмотрены награды за второе и третье места.

Разделы:

Технологии

Теги:

МТСхакатон