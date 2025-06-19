Digital Expo - 2025: Нацбанк Беларуси будет внедрять ИИ в банковскую систему

О внедрении искусственного интеллекта в банковские технологии и создание центра ИИ в одной из структурных организаций Нацбанка Беларуси говорили на полях международного форума Digital Expo - 2025.

Сегодня IT-технологии задают тренд. Одна из целей нашего государства - войти в топ-70 мирового рейтинга по индексу готовности к внедрению ИИ.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Со стороны Нацбанка мы ставим задачу перед банковской системой - повсеместное использование искусственного интеллекта, его изучение, может даже создание научных работ, связанных с внедрением искусственного интеллекта в различные банковские процессы, что позволит сократить время для принятия решений и на операционные затраты банков".

"Нами проинициировано создание на базе нашей дочерней организации - Центра банковских технологий - отдельного центра искусственного интеллекта, который будет заниматься разработкой практических кейсов внедрения ИИ в процессы работы как Нацбанка, так и коммерческих банков", - обозначил он.