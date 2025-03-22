Илон Маск подтвердил планы Neuralink вживить возвращающий зрение чип в мозг человека

Илон Маск подтвердил планы своей компании Neuralink по вживлению новой разработки чипа под названием Blindsight, призванного вернуть зрение, в мозг человека в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Компания Илона Маска Neuralink намерена имплантировать свой новый мозговой чип Blindsight в мозг пациента в конце 2025 года. Устройство призвано вернуть зрение даже полностью слепым людям", - говорится в сообщении техноблогера и инвестора Сойера Меритта, которое Маск разместил на своей странице в X. По словам самого предпринимателя, вживление импланта сначала должно привести к частичному восстановлению зрения, однако со временем чип позволит достичь "сверхчеловеческой способности видеть".

18 сентября Маск сообщал, что новый зрительный имплант Blindsight позволит видеть даже незрячим от рождения людям. Он пояснял, что со временем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах и сможет улавливать длину волн радаров.

Как сообщала компания Neuralink в соцсети Х, устройство Blindsight получило одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США как прорывная разработка.