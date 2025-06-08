Лебедева об искусственном интеллекте: Нельзя забывать о рациональном скептицизме

При использовании искусственного интеллекта нужно всегда помнить про рациональный скептицизм. Таким мнением поделилась доцент кафедры факультета журналистики БГУ Марина Лебедева в "Актуальном интервью".

"Я думаю, что грань рационального скептицизма стирать никак нельзя. Человек должен понимать, что делегируя все искусственному интеллекту, он попадает во власть не настоящего, а имитированного ответа, имитированного управления. То есть, фактически, он себя отдает на откуп манипуляции машине и буквально становится инструментом", - считает доцент кафедры.

Сначала ИИ выдает человеку хорошие ответы по различным интересующим вопросам. И пользователь даже не подозревает, как начинает доверять нейросети.

Если в такие проекты вкладываются очень серьезные суммы, то понятно, что это делается в поисках потенциальной прибыли. Большая прибыль - это большие дела, в том числе политические дела. Марина Лебедева