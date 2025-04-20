Минская область планирует внедрить ИИ в агропромышленный комплекс. Какая главная цель?

Минская область планирует стать первой во внедрении искусственного интеллекта в агропромышленном комплексе. Передовой опыт в этой сфере предлагает Татарстан. Об этом накануне заявили в Миноблисполкоме, где состоялась встреча руководства центрального региона с представителями IT-отрасли из российского региона.

По словам специалистов, новые проекты позволят минимизировать ручной труд на молочно-товарных комплексах. А главная цель - улучшение здоровья животных, а значит, увеличение надоев высококачественного молока.