Рост трафика в 2 раза: МТС представил первые итоги масштабного проекта по улучшению связи за городом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2571a895-f46d-4a98-a37d-272c310f9c3d/conversions/3303fd2e-6228-4ca2-bcd7-e6d9492c0057-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2571a895-f46d-4a98-a37d-272c310f9c3d/conversions/3303fd2e-6228-4ca2-bcd7-e6d9492c0057-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2571a895-f46d-4a98-a37d-272c310f9c3d/conversions/3303fd2e-6228-4ca2-bcd7-e6d9492c0057-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2571a895-f46d-4a98-a37d-272c310f9c3d/conversions/3303fd2e-6228-4ca2-bcd7-e6d9492c0057-xl-___webp_1920.webp 1920w

В День работников радио, телевидения и связи МТС подвел первые итоги работы по улучшению качества связи за пределами крупных городов. Масштабный проект по активации второй несущей частоты в диапазоне UMTS-900 стартовал накануне дачного сезона. На модернизированных станциях скорости выросли на 70 %, а объем трафика - в 2 раза.

Модернизация сети МТС за городом началась в преддверии майских праздников. Всего в 2025 году второй радиочастотный канал в диапазоне 900 МГц планируется задействовать на более чем 3 тыс. секторов базовых станций, охватив свыше 160 тыс. кв. км территории и более 19 тыс. населенных пунктов. Для этого компания получила дополнительный радиочастотный спектр, провела технические исследования, согласования с регуляторами и подготовку инфраструктуры.

С момента активации второй несущей частоты на модернизированных базовых станциях скорость передачи данных повысилась на 70 %, а объем трафика вырос более чем в 2 раза.

"Каждый год с мая по сентябрь мы фиксируем всплеск активности пользователей за городом: белорусы планируют поездки на дачи, в деревни и по Беларуси. Активация второй несущей частоты позволяет заметно улучшить качество сети в сельской местности, дачных поселках, на территориях со сложным рельефом и вдоль автомагистралей. Итогом реализации проекта станет стабильная связь не только в городах, но и за их пределами", - прокомментировал Алексей Тяжких, заместитель генерального директора по техническим вопросам компании МТС.

Сегодня МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь - компания имеет наибольшую интегральную оценку по итогам измерений государственного предприятия "БелГИЭ" в 2025 году. С начала года оператор занимает первое место по совокупности показателей качества сотовой связи как в целом по стране, так и в областных центрах, городах и поселках городского типа. Это следует из данных мониторинга услуг электросвязи на 12:00 7 мая.