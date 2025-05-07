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Рост трафика в 2 раза: МТС представил первые итоги масштабного проекта по улучшению связи за городом
В День работников радио, телевидения и связи МТС подвел первые итоги работы по улучшению качества связи за пределами крупных городов. Масштабный проект по активации второй несущей частоты в диапазоне UMTS-900 стартовал накануне дачного сезона. На модернизированных станциях скорости выросли на 70 %, а объем трафика - в 2 раза.
Модернизация сети МТС за городом началась в преддверии майских праздников. Всего в 2025 году второй радиочастотный канал в диапазоне 900 МГц планируется задействовать на более чем 3 тыс. секторов базовых станций, охватив свыше 160 тыс. кв. км территории и более 19 тыс. населенных пунктов. Для этого компания получила дополнительный радиочастотный спектр, провела технические исследования, согласования с регуляторами и подготовку инфраструктуры.
С момента активации второй несущей частоты на модернизированных базовых станциях скорость передачи данных повысилась на 70 %, а объем трафика вырос более чем в 2 раза.
"Каждый год с мая по сентябрь мы фиксируем всплеск активности пользователей за городом: белорусы планируют поездки на дачи, в деревни и по Беларуси. Активация второй несущей частоты позволяет заметно улучшить качество сети в сельской местности, дачных поселках, на территориях со сложным рельефом и вдоль автомагистралей. Итогом реализации проекта станет стабильная связь не только в городах, но и за их пределами", - прокомментировал Алексей Тяжких, заместитель генерального директора по техническим вопросам компании МТС.
Сегодня МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь - компания имеет наибольшую интегральную оценку по итогам измерений государственного предприятия "БелГИЭ" в 2025 году. С начала года оператор занимает первое место по совокупности показателей качества сотовой связи как в целом по стране, так и в областных центрах, городах и поселках городского типа. Это следует из данных мониторинга услуг электросвязи на 12:00 7 мая.
Компания МТС - один из крупнейших операторов связи Беларуси по количеству абонентов. Ее услугами пользуются более 5,7 млн абонентов. Покрытие сети охватывает свыше 98 % территории страны.