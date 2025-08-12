С начала 2025 года в ПВТ зарегистрировано 100 новых резидентов

Регулирование законодательства, развитие криптоиндустрии и IT-сферы Беларуси - эти вопросы обсудили 12 августа в Доме правительства, где прошло заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

На заседании Наблюдательного совета в правительстве обсуждались перспективы развития IT-отрасли. В июне эта тема уже поднималась в Парке высоких технологий, но 12 августа к ней вернулись, сделав акцент на рынке криптовалют и развитии сферы токенов. Эта индустрия стремительно развивается во всем мире, и для Беларуси важно не отставать от этого мейнстрима.

Беларусь была одной из первых стран в мире, признавших законную работу с криптовалютами. В 2017 году был принят декрет № 8 о развитии цифровой экономики.

Сейчас этот рынок работает через криптообменники и криптобиржи. В Парке высоких технологий уже зарегистрировано 15 таких компаний, и их обороты стабильно растут. Однако сфера требует постоянного развития и, конечно, контроля.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Вопросы использования криптовалют актуальны не только для нашей страны, но и во всем мире. Эта сфера очень чувствительная, поэтому регулирование должно, с одной стороны, стимулировать развитие, а с другой - учитывать все наши обязательства как государства, чтобы избежать возможных негативных последствий".

Анна Рябова, начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ:

"Можем констатировать, что мы четко отладили механизм работы с нашими крипторезидентами. У нас их 15, жалоб и претензий нет".

Сейчас в Парке высоких технологий более 1 тыс. резидентов. В компаниях задействовано около 60 тыс. человек. Руководство, говоря о промежуточных итогах, отмечает рост выручки, экспорта и новых резидентов. Их с начала 2025 года стало больше еще на 100 - серьезная цифра, которая демонстрирует интерес к работе в ведущем IT-кластере страны.