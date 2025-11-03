Учащийся Минского колледжа цифровых технологий разработал чат-бот для помощи незрячим, который соединяет их с волонтерами.



В колледже учатся ребята с особыми образовательными потребностями. Многие не слышат или не видят, но их таланты раскрываются в самых разных сферах. Выпускники имеют возможность получить высшее образование. Учащиеся создают собственные инновационные проекты. Развивать инициативы помогают преподаватели.

Милана Бародун и Виктория Рубаха, учащиеся Минского государственного колледжа цифровых технологий: "Мы, волонтерский отряд, созданный нашим колледжем, также заинтересовались данным тестированием и решили принять участие. Это приложение установлено и на наши телефоны. В данном случае нам пришла заявка о помощи провести ребят до метро. Мы всегда оперативно реагируем и всегда помогаем нашим ребятам".

Александр Северин, преподаватель Минского государственного колледжа цифровых технологий: "Когда 1 сентября к нам приходят наши особенные ребята, мы им объясняем, что они никакие не особенные, они обычные ребята. Если они хотят работать в обычных компаниях, на обычных должностях, инженерами, программистами, разработчиками какими-то, то им надо забыть про то, что они какие-то особенные. Это первое, чему нужно научиться в колледже. В компьютере есть специализированное программное обеспечение, например, программа экранного доступа. С помощью нее учащийся, который не видит, получает информацию, чем компьютер занимается, в виде звуковых сообщений. И с помощью ориентирования на эти звуковые сообщения можно выполнять любые работы, которые человек может делать с компьютером".