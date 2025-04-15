В Китае создали "искусственное солнце"

Китайский реактор ядерного синтеза установил мировой рекорд после перегрева плазмы до температуры в пять раз выше, чем на солнце, в течение 17 минут. То есть человечество еще на один шаг ближе к практически безграничной чистой энергии.



Этот амбициозный проект носит название "искусственное солнце". Исследователи КНР ожидают, что термоядерная энергия появится в течение десятилетий - примерно к 2050 году.



Реализация проекта позволит Китаю не только обеспечить себя экологически чистой энергией, но и занять лидирующие позиции в этой перспективной сфере.