Трамп нарушает американские традиции первых лиц государства

Трамп, еще не вступив в должность президента, нарушает американские традиции первых лиц государства. Речь о церемонии инаугурации. На нее, как правило, приглашают лишь иностранных дипломатов. Но Трамп направил приглашение председателю КНР. Си Цзиньпин от визита в США отказался. Среди гостей инаугурации числятся премьер Венгрии Орбан, лидер "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель, президент Аргентины Хавьер Милей и многие другие. В этом списке также значится экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий. Но у политика оказались проблемы то ли с узнаваемостью, то ли с репутацией. Чтобы пройти через пост охраны на митинге в поддержку Трампа, поляку пришлось доказывать свою личность собственной страничкой в "Википедии".