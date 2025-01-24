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Трамп подписал указ о раскрытии секретных документов об убийстве Кеннеди

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Фото: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп 23 января подписал исполнительный указ о публикации секретных материалов об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Об этом информирует ТАСС.

Документ также предусматривает обнародование ранее недоступных материалов об убийстве брата 35-го президента Соединенных Штатов Роберта Кеннеди и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.

"Это что-то крупное, правда? Много людей ждут этого так долго, годами, десятилетиями", - сказал Трамп при подписании указа.

Дональд ТрампУказСША