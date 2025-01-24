Трамп подписал указ о раскрытии секретных документов об убийстве Кеннеди

Погода в Беларуси
Брест4°
Гомель2°
Витебск0°
Могилев0°
Гродно3°
Минск1°
Минск
1°
Президент США Дональд Трамп 23 января подписал исполнительный указ о публикации секретных материалов об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Об этом информирует ТАСС.
Документ также предусматривает обнародование ранее недоступных материалов об убийстве брата 35-го президента Соединенных Штатов Роберта Кеннеди и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.
"Это что-то крупное, правда? Много людей ждут этого так долго, годами, десятилетиями", - сказал Трамп при подписании указа.