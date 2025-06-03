В 2025 году в Беларуси выявлено 300 "пьяных вечеринок" с участием детей

В 2025 году в ходе проверки было выявлено более 300 "пьяных вечеринок", в которых участвовали дети, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Беларуси.

"В период школьных каникул сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних принимают активные профилактические меры, направленные на предупреждение правонарушений и происшествий с участием подростков. Большинство таких случаев связано с употреблением психоактивных веществ: алкоголя, сигарет, вейпов, наркотиков. В текущем году милиционерами уже выявлено более 300 "пьяных вечеринок". В них принимали участие свыше 700 детей", - рассказали в правоохранительном ведомстве.

Стражи порядка подчеркивают, что подростки не склонны задумываться об опасностях, подстерегающих в интернете, но именно там расставляют "капканы" педофилы, мошенники, организаторы наркобизнеса. Практика показывает, что летом увеличивается количество случаев вовлечения несовершеннолетних в распространение запрещенных веществ и киберпреступления.

Почти все факты гибели и травмирования подростков происходят из-за их неосторожного поведения и беспечности взрослых. В МВД напоминают, что купание детей до 14 лет без присмотра взрослых запрещено. Находиться на улице в ночное время лицам младше 16 лет можно только в сопровождении совершеннолетних. Также следует уделить особое внимание соблюдению правил дорожного движения, в том числе при использовании велосипедов и средств персональной мобильности.