Врачи ЦРБ Борисова рассказали о состоянии детей, попавших в инфекционное отделение

Состояние детей, которые попали в инфекционное отделение Центральной районной больницы Борисова, улучшилось. Напомним, накануне в медучреждение обратились 29 маленьких пациентов с симптомами пищевого отравления.

Всем детям медики оказали оперативную помощь, динамика положительная. Некоторых уже сегодня выписали домой. Прогнозируют, что завтра, по результатам утреннего врачебного обхода, выпишут еще часть пациентов. Медицинский персонал круглосуточно следит за состоянием здоровья детей.

Александр Дрозд, главный врач Борисовской ЦРБ:

"В рамках оказания помощи все, что было необходимо, сделано. Это диагностические мероприятия и медицинская помощь в полном объеме. Все, что было необходимо в этой ситуации, было сделано, в том числе взяты анализы на вирусы и другие патогены, которые предполагаются в этой ситуации. Большая часть детей сейчас под присмотром врачей, часть ребят покинула стены нашего заведения - инфекционной больницы и продолжают лечение дома".

Ольга Боровикова, заведующая Борисовской инфекционной больницей:

"На уровне приемного отделения они были осмотрены врачом-инфекционистом, врачом-педиатром. Сразу же на уровне приемного отделения были взяты все необходимые анализы, посевы, т. е. вся помощь была оказана по клиническим протоколам обследования, лечение было назначено. На сегодняшний день состояние всех детей с положительной динамикой, ряд детей отправлен на амбулаторное долечивание".

Виктория Финевич, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"По поручению Генеральной прокуратуры Следственным комитетом проводится проверка, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Министерствам здравоохранения и образования поручено провести соответствующие санитарно-противоэпидемические мероприятия. Ход и результаты проверок находятся на контроле органов Прокуратуры".