В Городке стартовал 3-й этап Кубка Белорусской федерации биатлона - 2024/2025

Витебская область богата на биатлонные таланты, и именно в этом регионе постоянно проходят этапы Кубка Белорусской федерации биатлона. 23 декабря на лыжно-биатлонной трассе в Городке состоялись первые гонки третьего этапа. Данный кубок проходит в международном формате и уже восьмой сезон дает большие возможности для детей почувствовать себя настоящими взрослыми спортсменами.

Кубок Белорусской федерации биатлона уникален детскими историями. У каждого из победителей отдельно взятой гонки удивительный бэкграунд.

У ребят в масс-старте в своей возрастной категории выиграл Ярослав Петрушенко. Отец юного биатлониста - один из титулованных белорусских гребцов олимпийский чемпион Роман Петрушенко.