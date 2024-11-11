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В Городке стартовал 3-й этап Кубка Белорусской федерации биатлона - 2024/2025

Автор:Андрей Козлов

Витебская область богата на биатлонные таланты, и именно в этом регионе постоянно проходят этапы Кубка Белорусской федерации биатлона. 23 декабря на лыжно-биатлонной трассе в Городке состоялись первые гонки третьего этапа. Данный кубок проходит в международном формате и уже восьмой сезон дает большие возможности для детей почувствовать себя настоящими взрослыми спортсменами.

Кубок Белорусской федерации биатлона уникален детскими историями. У каждого из победителей отдельно взятой гонки удивительный бэкграунд.

У ребят в масс-старте в своей возрастной категории выиграл Ярослав Петрушенко. Отец юного биатлониста - один из титулованных белорусских гребцов олимпийский чемпион Роман Петрушенко.

В Городке можно было встретить сестру знаменитой российской биатлонистки Кристины Резцовой, либо сына нашего прославленного атлета Рустама Валиуллина. Но главное, что дает детям Кубок Белорусской федерации биатлона - это фантастический опыт и осознанный подход, чтобы биатлон становился профессией, тем более что в Витебской области отличная биатлонная инфраструктура, и рядом такие знаменитые в прошлом спортсмены.

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