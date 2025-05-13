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В Минске переносят плановое отключение горячей воды
График плановых отключений горячей воды в Минске изменен с учетом погодных условий. Весна в этом году нетипичная, отстает от климатической нормы, ночью местами фиксируются заморозки. С 8 мая столичной мэрией принято решение о возобновлении подачи тепла в социальные объекты. Батареи снова горячие в детских садах, школах и больницах. В связи с этим майские профилактические работы и ремонт теплосетей перенесен на более поздний срок, сообщили в "Минскэнерго".
Андрей Сухов, и. о. заместителя главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго":
8 мая принято решение Минским городским исполнительным комитетом о включении отопления на объектах социальной сферы. Связи с этим планируемые сроки отключения горячего водоснабжения, которые начинались с 15 мая, также будут перенесены на более поздний срок. Об этом будет сообщено дополнительно, после того как примется решение Минским горисполкоком об отключении отопления на объектах социальной сферы.
Новая информация об отключении горячей воды для потребителей будет объявлена после принятия Мингорисполкомом решения об окончании отопительного сезона в столице.