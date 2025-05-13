В Минске переносят плановое отключение горячей воды

График плановых отключений горячей воды в Минске изменен с учетом погодных условий. Весна в этом году нетипичная, отстает от климатической нормы, ночью местами фиксируются заморозки. С 8 мая столичной мэрией принято решение о возобновлении подачи тепла в социальные объекты. Батареи снова горячие в детских садах, школах и больницах. В связи с этим майские профилактические работы и ремонт теплосетей перенесен на более поздний срок, сообщили в "Минскэнерго".

Андрей Сухов, и. о. заместителя главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго":

8 мая принято решение Минским городским исполнительным комитетом о включении отопления на объектах социальной сферы. Связи с этим планируемые сроки отключения горячего водоснабжения, которые начинались с 15 мая, также будут перенесены на более поздний срок. Об этом будет сообщено дополнительно, после того как примется решение Минским горисполкоком об отключении отопления на объектах социальной сферы.