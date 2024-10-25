Машиностроение и медицина, туризм и образование: Минск расширяет сотрудничество с китайским городом Циндао. Сегодня в Минске прошла официальная встреча с делегацией провинции Шаньдун. С рабочим визитом в столицу прибыли представители руководства города Циндао и крупных китайских предприятий. Взаимовыгодные векторы отношений - торгово-экономическая и сфера производства медоборудования.

Между Минском и Циндао запланирован и культурный обмен. С белорусской стороны прозвучали инициативы по сотрудничеству в театральной деятельности, а также проведение Дней кино. Возможно, в афише следующего летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе мы увидим колорит и туристический потенциал этого китайского региона.