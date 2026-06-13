В Минске у Ратуши развернулся фестиваль китайской народной культуры "Чай для гармонии мира"

Дегустация настоящего китайского чая и возможность прикоснуться к культуре древнего Востока. Сотни минчан и гостей столицы 13 июня у Ратуши собрал фестиваль китайской народной культуры.

От ароматных байховых напитков всех сортов до блюд китайской кухни и мастер-классов (например, по выжиганию традиционных узоров на дереве и керамике), а еще масштабный концерт на летней сцене Верхнего города с участием студентов Института Конфуция из БГУ, БНТУ и Университета иностранных языков.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

"Гармония - это высшее стремление Китая. Китайцы считают, что все люди, страны, национальности должны и могут жить в мире, согласии, гармонии. Мы хотим сегодняшним мероприятием показать нашему дружественному белорусскому народу стремление Китая к единству, многообразию и мирному сосуществованию".