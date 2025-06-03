3.79 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
В Могилеве заведующая и кассир украли из магазина свыше 10 тыс. рублей
Заведующая и кассир украли более 10 тыс. белорусских рублей из магазина, в котором работали, пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.
Факт хищения выявили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД Могилева.
Установлено, что 40-летняя заведующая и 36-летний кассир одного из продуктовых магазинов города на протяжении нескольких месяцев производили отмену чеков или вовсе не пробивали товар через кассу. Денежные средства они забирали себе и в последующем тратили на личные нужды.
В отношении фигуранток следователи возбудили уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Известно, что женщины ранее были не судимы.