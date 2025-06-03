В Таиланде слон зашел полакомиться сладостями в магазин

На северо-востоке Таиланда дикий слон зашел в магазин неподалеку от горного национального парка "Кхао Яй" и наелся там сладостей, пишет газета "Кхао Сот" со ссылкой на владельцев магазина.

Молодого слона по имени Плай Бианг Лек (в Таиланде у всех слонов есть имена, даже у диких) жители поселка в Кхао Яе видели регулярно выходящим из заповедника на поиски пищи. Несколько лет он проходил мимо поселкового магазина и никогда им не интересовался. Но 2 июня он свернул с обычного маршрута и вошел в магазин, передняя часть которого представляет собой высокий навес без дверей.

"Сегодня Плай Бианг Лек зашел на шопинг", - цитирует газета пост группы "Это Кхао Яй" в соцсетях.

Задевая потолок головой, слон прошел к полкам с тайскими сладостями, где лежало печенье из запеченного до хруста риса, вымоченного в сиропе из тростникового сахара, и хоботом стал отправлять его в рот одно за другим. Съев все печенье, слон принялся за сырые куриные яйца, которые ему тоже понравились, так что и эта полка оказалась в результате пустой. Потом Плай Бианг Лек прихватил еще несколько рисовых печенек, которые раньше не заметил, спокойно вышел из магазина и вернулся на тропу.