В Верховную раду внесли законопроект о ратификации соглашения с США по недрам

Кроме законопроекта о ратификации в парламент также предоставлен и текст самого соглашения. "Правительство рассчитывает на поддержку парламентариев быстрой ратификации этого соглашения", - написал в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В свою очередь депутат парламента Ярослав Железняк заявил, что сделка Вашингтона и Киева по полезным ископаемым будет вынесена на голосование по ратификации в Раде 8 мая.

О подписании соглашения Украины и США о недрах стало известно 1 мая. Согласно документу, в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка при этом не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США.



В Киеве отметили, что соглашение Украины с США по ископаемым является бессрочным, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами.-