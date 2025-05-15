10 человек пострадали в результате наезда авто на фанатов перед матчем Эспаньол - Барселона

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В четверг вечером рядом со стадионом RCDE Stadium в Корнелья-Эль-Прат (Испания) произошел наезд, в результате которого пострадали не менее 10 человек перед матчем Ла Лиги между RCD Espanyol и FC Barcelona. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Ok Diario.

Водителем белого Peugeot 308 оказалась женщина, которая сначала сбила молодую болельщицу "Эспаньола". После первого наезда девушка оказалась под машиной. Тогда группа болельщиков начала раскачивать автомобиль, чтобы вытащить девушку из-под него. Когда ей удалось помочь и оттащить в безопасное место, водитель начала движение и проехала около 50 метров, сбивая всех, кто попадался на пути. В результате этого были ранены еще девять человек.

Пострадавшая девушка была доставлена в больницу в сознании, остальные получили легкие травмы.

Инцидент произошел за полчаса до начала матча. По словам очевидцев, автомобиль внезапно ускорился в зоне с большим скоплением болельщиков. Сначала водителю стали кричать оскорбления, после чего она решила переехать как минимум десятерых человек. Полиция подтвердила случившееся и начала расследование.