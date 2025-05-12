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13 человек погибли в результате взрыва при утилизации боеприпасов в Западной Яве
13 человек погибли в результате взрыва при утилизации боеприпасов в Западной Явеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1494e79-d2e4-419a-ad06-8518d8042e6d/conversions/eda9835f-76d5-4965-961e-39b38620c503-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1494e79-d2e4-419a-ad06-8518d8042e6d/conversions/eda9835f-76d5-4965-961e-39b38620c503-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1494e79-d2e4-419a-ad06-8518d8042e6d/conversions/eda9835f-76d5-4965-961e-39b38620c503-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1494e79-d2e4-419a-ad06-8518d8042e6d/conversions/eda9835f-76d5-4965-961e-39b38620c503-xl-___webp_1920.webp 1920w
В результате взрыва при утилизации списанных боеприпасов в индонезийской провинции Западная Ява погибли 9 гражданских лиц и четверо военнослужащих. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на агентство Antara и вооруженные силы страны.
Как сообщается, инцидент произошел 12 мая в 9.30 по местному времени на полигоне в округе Гарут. Военные на месте происшествия принимают меры для обеспечения безопасности и недопущения возможных последующих взрывов.
По информации начальника штаба ВС Индонезии генерала Марули Симанджунтака, причины произошедшего пока не известны.