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13 человек погибли в результате взрыва при утилизации боеприпасов в Западной Яве

13 человек погибли в результате взрыва при утилизации боеприпасов в Западной Яве

В результате взрыва при утилизации списанных боеприпасов в индонезийской провинции Западная Ява погибли 9 гражданских лиц и четверо военнослужащих. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на агентство Antara и вооруженные силы страны.

Как сообщается, инцидент произошел 12 мая в 9.30 по местному времени на полигоне в округе Гарут. Военные на месте происшествия принимают меры для обеспечения безопасности и недопущения возможных последующих взрывов.

По информации начальника штаба ВС Индонезии генерала Марули Симанджунтака, причины произошедшего пока не известны.

Индонезияпроисшествие