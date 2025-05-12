13 человек погибли в результате взрыва при утилизации боеприпасов в Западной Яве

В результате взрыва при утилизации списанных боеприпасов в индонезийской провинции Западная Ява погибли 9 гражданских лиц и четверо военнослужащих. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на агентство Antara и вооруженные силы страны.

Как сообщается, инцидент произошел 12 мая в 9.30 по местному времени на полигоне в округе Гарут. Военные на месте происшествия принимают меры для обеспечения безопасности и недопущения возможных последующих взрывов.