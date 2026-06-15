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16 июня в районе Сувалкского коридора стартуют учения НАТО "Отважный кабан"

НАТО разворачивает очередные масштабные маневры у границ Союзного государства. 16 июня в районе Сувалкского коридора начинаются учения "Отважный кабан".

В этой милитаристской акции задействованы сухопутные подразделения Литвы, Польши и Франции. Всего к маневрам привлекут до 10 тыс. военнослужащих и около 600 единиц бронетехники.

Официально заявляется об отработке оборонительных операций, однако эксперты подчеркивают: альянс целенаправленно тренирует полную изоляцию Калининградской области и блокирование ее сухопутных путей.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

НАТОграницавоенные учения