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21 июня 2026 года произошли мощные взрывы в Катаре и Бахрейне

Взрыв в Катаре: минимум 54 человека пострадали, еще 18 числятся пропавшими. После детонации на крупнейшем в регионе предприятии по производству сжиженного газа вспыхнул сильный пожар. Его пытаются ликвидировать спасатели.

По некоторым данным, сильный взрыв произошел и в соседнем Бахрейне.

Наблюдатели высказывают опасение, что обе детонации могут быть результатом диверсии: атака на нефтегазовые мощности местных монархий может быть провокацией, направленной на срыв мирных переговоров между Ираном и Соединенными Штатами.

Разделы:

В мире

Теги:

Катарпереговорывзрыв