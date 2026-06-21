21 июня 2026 года произошли мощные взрывы в Катаре и Бахрейне

Взрыв в Катаре: минимум 54 человека пострадали, еще 18 числятся пропавшими. После детонации на крупнейшем в регионе предприятии по производству сжиженного газа вспыхнул сильный пожар. Его пытаются ликвидировать спасатели.

По некоторым данным, сильный взрыв произошел и в соседнем Бахрейне.