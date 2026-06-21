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21 июня 2026 года произошли мощные взрывы в Катаре и Бахрейне
Автор:Редакция news.by
Взрыв в Катаре: минимум 54 человека пострадали, еще 18 числятся пропавшими. После детонации на крупнейшем в регионе предприятии по производству сжиженного газа вспыхнул сильный пожар. Его пытаются ликвидировать спасатели.
По некоторым данным, сильный взрыв произошел и в соседнем Бахрейне.
Наблюдатели высказывают опасение, что обе детонации могут быть результатом диверсии: атака на нефтегазовые мощности местных монархий может быть провокацией, направленной на срыв мирных переговоров между Ираном и Соединенными Штатами.