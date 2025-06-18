24 человека погибли и 804 пострадали в Израиле из-за атак Ирана

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4739f09-8562-424f-b041-cea667f7f564/conversions/d84b3d0a-e0d7-4f75-98c9-9a88876bf475-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4739f09-8562-424f-b041-cea667f7f564/conversions/d84b3d0a-e0d7-4f75-98c9-9a88876bf475-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4739f09-8562-424f-b041-cea667f7f564/conversions/d84b3d0a-e0d7-4f75-98c9-9a88876bf475-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4739f09-8562-424f-b041-cea667f7f564/conversions/d84b3d0a-e0d7-4f75-98c9-9a88876bf475-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем телеграм-канале сообщил, что по последним данным, 24 человека погибли и 804 пострадали в результате ударов Ирана по Израилю. Об этом пишет БЕЛТА.

Гендельман уточнил, что среди пострадавших 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 - в состоянии средней степени тяжести, у 755 зафиксированы легкие травмы. Эвакуированы 3,8 тыс. человек.

По его информации, с момента начала израильской операции против Ирана исламская республика ответила запуском около 400 баллистических ракет и сотен беспилотников, зафиксировано около 40 мест падений боеприпасов.