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24 человека погибли и 804 пострадали в Израиле из-за атак Ирана
Советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем телеграм-канале сообщил, что по последним данным, 24 человека погибли и 804 пострадали в результате ударов Ирана по Израилю. Об этом пишет БЕЛТА.
Гендельман уточнил, что среди пострадавших 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 - в состоянии средней степени тяжести, у 755 зафиксированы легкие травмы. Эвакуированы 3,8 тыс. человек.
По его информации, с момента начала израильской операции против Ирана исламская республика ответила запуском около 400 баллистических ракет и сотен беспилотников, зафиксировано около 40 мест падений боеприпасов.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Вскоре исламская республика нанесла ответный удар, после чего стороны продолжили обмениваться ударами. И Израиль, и Иран сообщили о погибших и пострадавших в результате атак, а также признали попадания по ряду объектов на их территории.