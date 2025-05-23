3.76 BYN
3.00 BYN
3.39 BYN
5 тыс. солдат вблизи границ РФ. В Финляндии начались военные учения с участием США и Великобритании
В Финляндии близ российских границ стартовали сухопутные учения, в которых участвуют 5 тыс. военнослужащих, включая солдат из США и Великобритании, сообщает РИА Новости.
Учения Karelian Sword 25 под руководством Карельской бригады будут проходить по 1 июня в регионе Кюменлааксо. Этот южный финский регион, который граничит с Россией.
По данным сухопутных сил, в маневрах задействовано более 5 тыс. солдат и около 700 единиц техники. Также в них примет участие подразделение боевых вертолетов британских сухопутных сил.
Ранее на этой неделе в Финляндии начались сухопутные учения Lively Sabre 25 с участием 3,5 тыс. военнослужащих, которые также проходят неподалеку от российских границ. В свою очередь ВМС Финляндии начали маневры Narrow Waters в Архипелаговом море, Финском заливе и на южном побережье Финляндии.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил, что после вступления в НАТО Финляндия стала увеличивать количество национальных учений. На 2025 год запланировано 115 маневров.