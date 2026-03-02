3.75 BYN
555 погибших за двое суток, среди них - 175 детей и учителей: Иран сообщил о потерях
Иран сообщает, что за двое суток войны погибли 555 человек, причем 175 из них это школьники и учителя. Власти публикуют кадры, на которых врачи Красного Полумесяца оказывают помощь женщинам и детям с посттравматическим психозом, в их глазах ужас и слезы.
Персы продолжают отвечать на атаки. Тегеран заявляет, что уничтожил ракетным залпом резиденцию премьер-министра Израиля Нетаньяху и здание израильской разведки.
В Кувейте рухнули на землю 3 американских истребителя. Персы настаивают, что это дело их рук, Пентагон уверяет, что причина - дружественный огонь ПВО.
Ормузский пролив, через который транспортируется до 20 % планетарной нефти, фактически перекрыт. Несколько часов назад иранский беспилотник поразил здесь очередной танкер.
Иран продолжает наносить удары и по странам - союзникам США. Пострадали НПЗ в Саудовской Аравии и алюминиевый завод в Бахрейне.
Оказались заложниками ситуации и простые туристы. Небо Иордании частично закрыли, а места на рейсы из Омана продают по 20 тыс. евро.
Накал конфликта не угасает. В войну собираются ввязаться британцы и французы, а Трамп говорит о том, что боевые действия продлятся еще недели 4. Руководство Ирана в свою очередь заявляет, что о переговорах не может быть и речи.