555 погибших за двое суток, среди них - 175 детей и учителей: Иран сообщил о потерях

Иран сообщает, что за двое суток войны погибли 555 человек, причем 175 из них это школьники и учителя. Власти публикуют кадры, на которых врачи Красного Полумесяца оказывают помощь женщинам и детям с посттравматическим психозом, в их глазах ужас и слезы.

Персы продолжают отвечать на атаки. Тегеран заявляет, что уничтожил ракетным залпом резиденцию премьер-министра Израиля Нетаньяху и здание израильской разведки.

В Кувейте рухнули на землю 3 американских истребителя. Персы настаивают, что это дело их рук, Пентагон уверяет, что причина - дружественный огонь ПВО.

Ормузский пролив, через который транспортируется до 20 % планетарной нефти, фактически перекрыт. Несколько часов назад иранский беспилотник поразил здесь очередной танкер.

Иран продолжает наносить удары и по странам - союзникам США. Пострадали НПЗ в Саудовской Аравии и алюминиевый завод в Бахрейне.

Оказались заложниками ситуации и простые туристы. Небо Иордании частично закрыли, а места на рейсы из Омана продают по 20 тыс. евро.