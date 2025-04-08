Актера Михаила Ефремова освободили из колонии в Белгородской области

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Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел из исправительной колонии № 4 в Белгородской области в рамках условно-досрочного освобождения (УДО) и отбыл по месту регистрации, сообщил его адвокат Юрий Падалко, пишет РИА Новости.

24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство защитника артиста об УДО. Решение суда вступает в силу 9 апреля. Ефремов отбывал наказание в колонии с 18 октября 2020-го и провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока.

"Решение суда - значит, он (Ефремов. - Прим. ред.) освобожден и, значит, уже отбыл в город Москву", - сказал Падалко.

Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение могут отменить.

Как заявлял адвокат актера, у его подзащитного серьезное заболевание - ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), после освобождения артист в первую очередь займется своим здоровьем.