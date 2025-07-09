3.77 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
Al Jazeera: в результате атак Израиля в Газе за сутки погибли 95 человек
Автор:Редакция news.by
На Ближнем Востоке продолжают раздаваться взрывы. По данным телеканала Al-Jazeera, в результате атак Израиля в Газе за сутки погибли 95 человек.
В общей сложности жертв в ходе боевых действий - более 57,5 тыс. и почти 137 тыс. ранены, уточняет Министерство здравоохранения Газы.
Продолжаются атаки в Красном море. Нападения йеменских хуситов на сухогрузы осудил Госдепартамент США. Они привели к трагической гибели трех моряков, многие другие получили ранения, а судно и его груз затонули.