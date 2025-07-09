На Ближнем Востоке продолжают раздаваться взрывы. По данным телеканала Al-Jazeera, в результате атак Израиля в Газе за сутки погибли 95 человек.

В общей сложности жертв в ходе боевых действий - более 57,5 тыс. и почти 137 тыс. ранены, уточняет Министерство здравоохранения Газы.