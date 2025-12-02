Алексей Авдонин назвал причины сильного падения рейтингов правительства Германии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d969051-f972-4e57-a350-f8b01ac7d61f/conversions/4362ab1e-b8cf-498a-83ef-f331b20ed01a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d969051-f972-4e57-a350-f8b01ac7d61f/conversions/4362ab1e-b8cf-498a-83ef-f331b20ed01a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d969051-f972-4e57-a350-f8b01ac7d61f/conversions/4362ab1e-b8cf-498a-83ef-f331b20ed01a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d969051-f972-4e57-a350-f8b01ac7d61f/conversions/4362ab1e-b8cf-498a-83ef-f331b20ed01a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Рейтинги немецкого правительства и канцлера Фридриха Мерца достигли критически низких показателей: по данным опросов, почти две трети респондентов не поддерживают их политику. С чем это связано рассказал председатель правления объединения "Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин в "Актуальном интервью".

Согласно свежим социологическим исследованиям, только 22 % немцев поддерживают текущую политику, а деятельность канцлера Мерца не одобряют 64 % респондентов.

"В первую очередь, цифры, можно сказать, объективные. Они отражают позицию граждан Германии в отношении той социально-экономической политики, которую проводит сейчас правительство Германии", - заявил Алексей Авдонин.

Эксперт выделил ключевые факторы, влияющие на настроения граждан: "Все прекрасно понимают, что ситуация ухудшается. Немцы чувствуют это своим карманом, понимают, что налоги растут, доходы снижаются, цены растут и, естественно, в этих условиях еще многие немцы теряют работу".

Аналитик считает, что корень проблем лежит в отказе Берлина от самостоятельной политики в пользу интересов западных партнеров: "Мерц, и Шольц, которые были до этого, в принципе не действовали в интересах немецкого народа. Они действовали в интересах Брюсселя, Соединенных Штатов Америки, пытаясь им угодить".

По мнению Алексея Авдонина, подлинный лидер должен был бы выбрать другой курс - восстановить торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, получить доступ к относительно дешевым энергоносителям, запустить свою промышленность.

"Та политическая система, которая сейчас действует в Германии, находится под пристальным надзором или контролем со стороны Соединенных Штатов Америки. И поэтому мы и дальше будем видеть ухудшение социально-экономической ситуации в Германии", - подчеркнул эксперт. Ухудшение экономических условий, по его прогнозу, будет иметь опасные социальные последствия.

Как следствие, будет расти популярность радикальных идей. "Немецкий гражданин, в первую очередь молодежь, пытается найти какие-то смыслы жизни. И ответ политические корпоративные элиты Европы, в принципе, имеют для таких граждан. Это дальнейшее усиление националистических идей, плавно переходящих в состояние фашизма и потом нацизма", - предупредил Алексей Авдонин.

Аналитик предположил, что рост радикальных настроений может быть выгоден элитам как инструмент контроля: "Через страх они смогут контролировать и подавлять безработных, чтобы они не протестовали, они не выходили на улицу, не требовали улучшения трудовых условий".