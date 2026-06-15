Алексей Зубец: ШОС превратилась в эффективную сеть клубов по интересам

За 25 лет ШОС стала площадкой для сотрудничества не только в политике и безопасности, но и в энергетике, финансах, туризме, экологии и поддержке малого бизнеса

"В рамках ШОС существует целый ряд групп по интересам. Встречаются там банкиры из разных стран, встречаются там люди, связанные с развитием малого бизнеса, международной кооперации. Одна из главных тем, в рамках которых существует серьезная кооперация на ШОС, это энергетика. Это один из таких столпов интеграционных процессов в рамках этого объединения. Вторая группа интересов – это, например, банковское сообщество и кооперация в области финансов. Не так давно там появилось направление сотрудничества в рамках ШОС, связанное с поддержкой малого бизнеса. Туризм, малый бизнес, экология. Под зонтиком этой организации возникает целый ряд клубов, которые объединяют вокруг себя предпринимателей и чиновников из разных государств".