Альтернатива для Украины: эксперт предположил, кто и когда может стать новым лидером страны

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Состоятся ли выборы президента в Украине. В какой период это может случиться. Существует ли альтернатива Зеленскому. На эти вопросы в "Актуальном интервью" ответил политолог, политтехнолог, международный эксперт Владимир Карасев.

"Трамписты хотят провести выборы уже осенью 2025 года", - в самом начале обозначил эксперт.

Сейчас в Украине снова наблюдается протягивание через подконтрольных депутатов продление военного положения и мобилизации. И уже абсолютно не удивляет, что голосуют за такое продолжение так называемые пророссийские депутаты партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Если посмотреть кандидатуры, то есть несколько моментов. Во-первых, у президента США Дональда Трампа ее нет, и он рассматривает варианты, которые ему предлагают политтехнологи. "К одному из ближайших адвокатов Трампа приезжал Кличко, редкий русофоб и человек, по которому плачет тюрьма за организацию майдана, потому что весь хаос развели именно Александр Турчинов, Олег Тягнибок, Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко. Эта команда, уничтожившая Украину, пока находится на свободе. И к Трампу приезжал Кличко, рассказывал о своей лояльности, а также то, что сейчас его партия "Удар" активничает в регионах Украины. Это можно посчитать, что они готовятся к выборам", - пояснил Владимир Карасев.

Эксперт сообщил, что также приезжала в США и Тимошенко с целью встретиться с одним из ближайших советников Трампа и предложить свои условия. По словам политолога, партия "Батькивщина" является одной из самых мощных в Украине партийных структур, где все жестко выстроено.

Также Владимир Карасев объяснил, почему Трамп не подпустит Порошенко и на пушечный выстрел, чтобы тот стал кандидатом от трампистов: "Порошенко слишком близко работал с Хантером Байденом".

Владимир Карасев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d752840-767e-4a94-8d48-f6d267005d2e/conversions/bd4e4894-6b2a-492f-9303-272bb2669be5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d752840-767e-4a94-8d48-f6d267005d2e/conversions/bd4e4894-6b2a-492f-9303-272bb2669be5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d752840-767e-4a94-8d48-f6d267005d2e/conversions/bd4e4894-6b2a-492f-9303-272bb2669be5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d752840-767e-4a94-8d48-f6d267005d2e/conversions/bd4e4894-6b2a-492f-9303-272bb2669be5-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Карасев

"Насчет тех, кто выехал или находится внутри Украины, можно сказать следующее. Валерий Залужный и Кирилл Буданов - это полностью люди, находящиеся под британцами, поэтому, я думаю, они вдвоем вполне могут пойти тандемом. То есть Залужный идет как кандидат в президенты Украины и во время предвыборной кампании заявляет, что в случае его победы премьер-министром Украины будет Буданов. Но они оба являются военными преступниками", - выразил мнение политтехнолог.

Что касается Алексея Арестовича, то он работает с Залужным, но при этом признается, что мог бы пойти на выборы.

Владимир Карасев:

"Арестович - хороший оратор, и его можно было бы использовать, как в свое время это сделал Игорь Коломойский с Зеленским на волне сериала "Слуга народа". Но мне кажется, что второй раз это не прокатит, ведь европейцы тоже хотят своего кандидата, а Кличко работает с немцами, у него очень крупный бизнес, и основной бизнес-актив находится на территории Германии".

Известно, что и Юлия Тимошенко тоже склонна работать с французами, поэтому эксперт пока не знает, чью кандидатуру будет отстаивать Европа. "Но есть подозрения, что британцы выставят единого кандидата, который бы устраивал и Европу, и Великобританию. И, скорее всего, это будет Залужный", - предположил эксперт.